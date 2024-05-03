نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شاهقة مائية في هذه المدينة السعودية "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد سكان مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية حالة من الذعر والقلق خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تعرض المدينة لشاهقة مائية كبيرة.

وكانت بلاد الحرمين الشريفين، قد شهدت تقلبات جوية خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تعرض السعودية لطقس سيء.

وأظهر الفيديو بعض الأشخاص يتحدثون عن هذه الظاهرة التي تعتبر غريبة على الشعب السعودي وغير مسبوقة ببلاد الحجاز، حيث جاءت مياه من السماء والتي كانت متصلة بالبحر في مشهد غريب لم يعتاده شعب المملكة العربية السعودية.

وتتعرض المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية لموجة من الطقس السيء والعنيف، حيث سادت حالة من الأجواء الممطرة والرعدية خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعل هناك تحذيرات من شدة التقلبات الجوية.

وأكد المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية أن بلاد الحرمين الشريفين ستشهد طقسًا عنيفًا، حيث ستجرى سيول وأمطار رعدية قوية تضرب عدة مدن بالمملكة منها المدينة المنورة وحائل وعسير والباحة والعاصمة الرياض ومكة المكرمة.

من جانبها، أكدت مديرية الدفاع المدني السعودي بأن هناك أمطار غزيرة ستعمل على جعل الطرقات السعودية مبتلة للغاية، مما يجعل هناط خطورة في القيادة بسرعة كبيرة على الطرق السريعة والوعرة.



