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أحمد جودة - القاهرة - وزارة البيئة والمياه والزراعة توضح شروط دعم ريف والفئات المستهدفة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تفاصيل دعم برنامج ريف الذي يتم صرفه بشكل شهري وبحد أقصى لمدة عام واحد لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددها البرنامج، مما يضمن وصول الدعم المادي للفئات المستحقة من الأسر المنتجة وغيرها من مختلف القطاعات المستهدفة، كما أن تاريخ صرف هذا الدعم يبدأ من يوم 1 إلى 10 من كل شهر ميلادي حيث يتم الإيداع على عدة أيام.

شروط دعم ريف



وضع برنامج ريف كافة الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على دعم برنامج ريف ومن أبرزها الآتي:



يجب أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية.

ينبغي أن يكون المستفيد من أصحاب المهن الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الشخص مقيم في منطقة يشملها الدعم.

عدم امتلاك المتقدم أي وظائف أخرى في مختلف القطاعات سواء الخاصة أو الحكومية.

لا يقل سن طالب الدعم عن 21 عام، كما يجب ألا يتجاوز دخله الشهري عن 6 آلاف ريال سعودي.

لا يجوز أن يتجاوز عدد البرامج المستفيد منها المتقدم عن 3 برامج، مع مراعاة ألا يزيد الدعم الحاصل عليه من هذه البرامج عن 54 ألف ريال سعودي.



ما هي أهداف برنامج ريف؟



هناك مجموعة من الأهداف التي يسعى برنامج ريف لتحقيقها ومن أهمها الآتي:

يسعى برنامج ريف إلى تحسين مستوى القطاع الزراعي.

يستهدف البرنامج رفع المستوى المعيشي للمزارعين خاصةً صغار المزارعين.

يبذل برنامج ريف قصارى جهده لرفع الكفاءة والإنتاج، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مختلف أنماط الحياة.

الفئات المستفيدة من دعم ريف

هناك بعض الفئات التي حددها برنامج ريف للحصول على الدعم المالي، حيث يستفيد من هذا الدعم كلًا من القائمين على:

تربية النحل.

زراعة الورد.

البن العربي.

المحاصيل البعلية

الفاكهة والخضروات.

الدواجن ومنتجات الألبان.