أحمد جودة - القاهرة - شروط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1445

تطورت السياسات الخاصة بالضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ولا سيما مع إطلاق برنامج محدث للضمان الاجتماعي، الذي يتميز بتفاوته عن النظام السابق يولى البرنامج الجديد اهتمام أساسي للدخل الشهري لأسرة المتقدم وعدد أفرادها، وفي هذا المقال اليوم سوف نتعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وما هي طريقة التسجيل في الضمان.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور



يتوجب على المتقدم للإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية أن يكون مواطن سعودي، وتستثنى من هذا الشرط بعض الفئات مثل زوجات المواطنين السعوديين، والمطلقات، والأرامل اللواتي تزوجن من سعوديين ولديهن أبناء سعوديين، وأبناء المطلقات أو الأرامل من زوج غير سعودي، كما يشمل الاستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل اللواتي يعولن أيتام، ويشترط أن يكون دخل الأسرة أو الفرد المتقدم أقل من الحد الذي يمنع الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور، كما يتعين على المتقدم عدم الإقامة في أي من دور الرعاية أو مراكز الإيواء التابعة للدولة.



طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور



قم بالولوج إلى موقع الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الإنترنت، وبمجرد وصولك إليه، انقر على الزر المشار إليه بـ إنشاء حساب جديد.

الخطوة التالية قم بملئ النموذج بالمعلومات المطلوبة، ولا تنسى إدخال رقم الهوية الخاص بك، وتاريخ ميلادك، ورقم هاتفك الجوال.

عند الانتهاء، سوف يتم إرسال رمز التحقق إلى هاتفك المحمول، قم بإدخاله لتفعيل حسابك الجديد.

بمجرد تسجيل الدخول، حدد خدمة الضمان الاجتماعي المطور من القائمة المتاحة.

ثم انقر على تقديم طلب جديد واملأ جميع الحقول بعناية.

لا تنسى إرفاق المستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل والإقامة.

بعد التحقق من البيانات، أكمل العملية بإرسال الطلب.

بعد ذلك، يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال حسابك على المنصة، وسوف تصلك إشعارات عبر الجوال والبريد الإلكتروني بتحديثات حالة الطلب.