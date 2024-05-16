انت الأن تتابع خبر سيارات كورولا مستعملة بسعر مغري في السعودية.. اوتوماتيك وعادي بتقسيط مريح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر تويوتا كورولا واحدة من أكثر السيارات المفضلة لدى الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل في المملكة العربية السعودية، نظرًا لكفاءتها العالية واستهلاكها المنخفض للوقود. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل النماذج المستعملة المتاحة في السوق السعودي والتي تتميز بأسعارها المعقولة وخيارات التقسيط المريح.

تويوتا كورولا موديل 2006: خيار اقتصادي معقول

الموقع:

سكاكا بالسلام.

المواصفات:

دفع أمامي، ناقل حركة أوتوماتيك 4 سليندر، محرك 1400 سي سي.

التصميم:

هيكل خارجي صالون سيدان باللون الأبيض ومقاعد مخمل بيج.

المميزات:

كشافات زينون ليد، شاشة داخلية لعرض المسافة المقطوعة.

السعر:

10 آلاف ريال سعودي، متاحة بنظام التقسيط أو الكاش.

تويوتا كورولا موديل 2019: مزيج من الأناقة والتكنولوجيا

المواصفات:

محرك 4 سليندر 1400 سي سي، نظام قياس ضغط الإطارات، جنوط من الألمنيوم.

التصميم:

لون فضي خارجي، مقاعد مخمل بيج، زجاج أوتوماتيكي الحركة.

المميزات:

مكيف هواء مركزي، شبك أمامي علوي.

السعر:

28 ألف ريال سعودي، متوفرة للشراء بالتقسيط أو الكاش.

سواء كنت تبحث عن سيارة اقتصادية