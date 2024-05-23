نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تفوز بعضوية منتدى النقل الدولي «ITF» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فازت السعودية بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي (ITF)، وذلك على هامش أعمال منتدى النقل الدولي الذي أُقيم في مدينة لايبزيج الألمانية.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن هذه العضوية ترمز إلى التزام السعودية بمعالجة تحديات النقل من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وشهادة على دورها الراسخ بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية موجه نحو المستقبل على أعلى المستويات العالمية، مبينًا أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى الاستفادة من موقع السعودية الإستراتيجي بأن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا.