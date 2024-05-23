نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» فوز المملكة باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026م، مما يعزز مكانة المملكة وريادتها كمركز لوجستي عالمي، ومحور دولي لربط القارات الثلاث.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن استضافة المملكة لهذا الحدث الرائد تعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية، وما تتمتع به من ثقل كبير في المنظمات الدولية، منوها بحرص القيادة الرشيدة على دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق مشاريعها ومبادراتها التنموية والخدمية، وصولًا للمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.