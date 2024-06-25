نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي عمرو أديب ينتقد عدم تكافؤ تخفيف الأحمال الكهربائية ويطالب بتدخل الأحزاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي عمرو أديب إن اعتذار وزارتي الكهرباء والبترول عن زيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية هو أمر واجب، متوقعًا استمرار زيادة مدة انقطاع الكهرباء بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، أن العدالة في توزيع فترات تخفيف الأحمال ضرورية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تكون مدة تخفيف الأحمال ساعتين في محافظة وأربع ساعات في محافظة أخرى، قائلًا: "لا أريد أن أرى منطقة مضاءة وأخرى مظلمة".

وتابع: "يا نعيش عيشة فل يا تقطعوا علينا إحنا الكل"، متسائلًا عن دور مجلس النواب والأحزاب في هذا الموضوع، وأضاف: "الموضوع ليس فقط عن مصطفى مدبولي.. أين حزب مستقبل وطن وهو حزب الأغلبية؟ ماذا كتب للناس وما الحلول التي قدمها؟".

واستطرد أديب قائلًا: "حزب حماة الوطن نشر بوست عن حلاوة الإيمان.. ولكن أين حلاوة الكهرباء؟"، مطالبًا الأحزاب بمحاولة التدخل وتقديم حلول، قائلًا: "اشتغلوا".