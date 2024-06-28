"سرايا القدس" تعلن استحواذها على طائرة استطلاع إسرائيلية في رفح الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" استحواذها على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في بيان اليوم الجمعة: "سيطرنا على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع "درون" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق رفح جنوب قطاع غزة".

وفي عدة بيانات منفصلة أفادت "سرايا القدس" بقصفها "بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في أرض قنديل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وأشارت إلى أن مقاتليها: "دمروا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية زرعوها مسبقا في شارع بغداد محيط مقبرة التوانسي" بحي الشجاعية.

وقالت: "فجرنا صباح اليوم آلية عسكرية صهيونية بعبوة أرضية وخضنا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الراجلة محققين في صفوفهم قتلى وجرحى في تلة المنطار ومحيطها شرق الشجاعية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء "عملية عسكرية واسعة النطاق" في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بدأت قوات الفرقة (98) في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة الشجاعية، فوق وتحت الأرض بشكل متزامن وجاء ذلك بناء على معلومات استخباراتية".

وأضاف البيان: "بدأت قوات اللواء (7) بعملية مركزة في وضح النهار في منطقة الشجاعية، وخلال ساعات الليلة بدأت قوات المظليين العمل وداهمت البنية التحتية في المنطقة".