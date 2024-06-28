نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "اللقب أهلاوي".. مفاجأة نارية في حرمان الزمالك من المشاركة في السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازداد الجدل في الساعات الأخيرة حول موقف نادي الزمالك من الحصول على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، للمشاركة في بطولاته بدءًا من الموسم الجديد. يعد الحصول على هذه الرخصة شرطًا أساسيًا من «كاف» للأندية الراغبة في المشاركة في بطولاته القارية.

أزمة الزمالك بشأن رخصة الأندية الإفريقية

نادي الزمالك لم يحصل بعد على رخصة الأندية الإفريقية من «كاف» ولم يتمكن من تجديدها في الفترة الماضية بسبب وجود حكم نهائي ضده في قضية لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب. صدر الحكم من المحكمة الفيدرالية السويسرية بتاريخ 18 مارس 2024، مما يهدد مشاركة الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، وأيضًا في بطولة الكونفدرالية للموسم المقبل، التي تأهل إليها بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة.

يواجه الزمالك خطر الاستبعاد من بطولات «كاف» وفقًا للائحة تراخيص الأندية التي تنص على أن: "أي أحكام نهائية ضد الأندية حتى تاريخ 31 مارس 2024، ولم يتم تسديدها بالكامل أو إبرام اتفاقية تسوية حتى 31 مايو 2024، سيجري حرمان النادي من الحصول على رخصة الأندية للمشاركة في مسابقات كاف للأندية موسم 2024-2025".

وبناءً على موسم الترخيص الخاص بالأندية الذي يحدده «كاف» من بداية الموسم لنهايته في العام التالي، إذا لم يحصل الزمالك على رخصة الأندية قبل الموعد المحدد، فلن يتمكن من المشاركة بشكل رسمي في مباراة السوبر أمام الأهلي وأيضًا في مسابقة الكونفدرالية.

بالنظر في المستند المتداول بشأن قضية «بوطيب» والذي يحمل تاريخ 24 أبريل 2024، فإنه يندرج تحت مسمى «إخطار إيقاع العواقب» ويكون بناءً على طلب من الدائن (اللاعب المغربي في هذه الحالة) بإيقاف القيد لحين السداد. هذا المستند لا يؤثر على تحديد الأثر القانوني لحكم المحكمة الفيدرالية السويسرية أو حكم محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، والخاص بموعد إخطار الزمالك برفض طعنه في هذه القضية والذي تم في 18 مارس 2024.