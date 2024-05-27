نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار على منطقة الباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ، اليوم، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبة بعواصف رعدية شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات، القرى، والعقيق، وبني حسن، والمندق، وبلجرشي، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوىت الأرضُ.



صواعق رعدية وهطول أمطار خفيفة على محافظة طريف

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، يصحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - من الساعة الواحده ظهرًا يوم غدٍ الاثنين، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً من نفس اليوم.