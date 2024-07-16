نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مسام» ينتزع 882 لغمًا في اليمن خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2024م، من انتزاع 882 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 9 ألغام مضادة للأفراد و29 لغمًا مضادًّا للدبابات، و841 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة.

كما تمكن فريق «مسام» من نزع 187 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية الخوخة، ولغمين مضادين للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية حيس، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية رغوان، ونزع 20 لغمًا مضادًّا للدبابات و600 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وفي محافظة شبوة استطاع الفريق نزع لغم واحد مضاد للدبابات و3 عبوات ناسفة بمديرية عسيلان، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد بمديرية عين، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية بيحان.

كما استطاع فريق «مسام» في محافظة تعز نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغمين اثنين مضادين للدبابات و12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع ذخيرتين اثنتين غير منفجرتين بمديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغمين اثنين مضادين للأفراد و19 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صبر.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو إلى 1،851 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن 450،919 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية؛ لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.