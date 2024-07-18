نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي يوقع اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج "إجادة المطور" التدريبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي اليوم، اتفاقية تعاون مع عدد من الشركات الوطنية، لإطلاق البرنامج التدريبي "إجادة المطور"، الذي يهدف إلى تنمية المهارات الوظيفية والإدارية لمختلف الفئات المجتمعية، وذلك بمقر الصندوق في الصناعية الأولى بالدمام.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق حسن الجاسر أن البرنامج يركز على تطوير المهارات الحياتية والتقنية ومهارات اللغة الإنجليزية للمتدربين، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين الوظائف، مبينًا أن البرنامج سيدرب 80 مستفيدة بشكل مكثف لمدة شهرين، وسيمنحون على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأفاد أن البرنامج يعمل على تطوير القدرات البشرية وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات بكفاءة واحترافية، مضيفًا أن برنامج إجادة استفاد منه 429 متدربًا وقد حصد منهم 35% على وظائف في الشركات والمؤسسات الوطنية.