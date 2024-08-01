نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «نزاهة»: التحقيق مع 266 شخصًا وتوقيف 149 متهمًا منهم موظفون في 6 وزارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» التحقيق مع 266 متهمًا وإيقاف 149 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، في القضايا الجنائية والإدارية التي باشرتها خلال يوليو الماضي بعد قيامها بـ 3010 جولات.

وأوضحت أن الجهات تمثلت في وزارات (الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، والبلديات والإسكان).

ونوهت بأن جرائم الفساد تتمثل في الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال.