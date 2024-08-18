انت الأن تتابع خبر ضربة موجعة للأهلي.. رحيل الصخرة يورط يايسله في صفقة مدوية مع الشباب... تفاصيل مشوقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك استعداداً للموسم المقبل من دوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،رحيل الصخرة يورط يايسله الشباب يهز قلعة الأهلي بـ صفقة مدوية.

كما أن نادي الشباب يضغط بقوة للحصول على ميريح ديميرال بالإعارة لموسم واحد مع تكفل لجنة الاستقطابات بكامل رواتبه،وذلك وفقا لصحيفة هاتريك.

ومن الجدير بالذكر أن رحيل ديميرال حال الموافقة من إدارة الأهلي يمثل ورطة تربك حسابات المدير الفني الألماني ماتياس يايسله الذي كان ينادي بتدعيم أكثر لفريقه الأهلي هجوميًا ودفاعيًا خلال اللقاءات الإعلامية الأخيرة.