انت الأن تتابع خبر هاتف Vivo Y100 5G الجديد.. «أعرف سعره ومواصفاته الدهشة قبل الشراء» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة فيفو عن طرحها هاتف Vivo Y100 5G الجديد، حيث أن الهاتف يقع ضمن الفئة المتوسطة ويدعم شبكات الجيل الخامس، خلال التقرير المفصل سنتعرف على سعر ومواصفات الهاتف.

سعر هاتف Vivo Y100 5G الجديد