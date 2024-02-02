انت الأن تتابع خبر هاتف Vivo Y100 5G الجديد.. «أعرف سعره ومواصفاته الدهشة قبل الشراء» والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة فيفو عن طرحها هاتف Vivo Y100 5G الجديد، حيث أن الهاتف يقع ضمن الفئة المتوسطة ويدعم شبكات الجيل الخامس، خلال التقرير المفصل سنتعرف على سعر ومواصفات الهاتف.
سعر هاتف Vivo Y100 5G الجديد
- يتساءل الآلاف من المواطنين في كافة نواحي البلاد عن سعر هاتف Vivo Y100 5G الجديد، حيث أنه متوفر بنسختين وهم:
- – الأولى 128 غيغا مع 8 غيغا رام بسعر 245 دولارا
- – الثانية 256 غيغا مع 8 غيغا رام بسعر 265 دولارا