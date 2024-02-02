انت الأن تتابع خبر مازدا وتسلا تستدعي الآلآف من سيارات بسبب عيوب مصنعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استدعت شركتا مازدا وتسلا، الآلاف من السيارات التي تم طرحها في الأسواق الأسترالية، وذلك لوجود عيوب مصنعية في تلك المركبات.



وفي بيان صحفي صدر في 30 يناير(كانون الثاني) الماضي قالت شركة Mazda Australia أنها ستستدعي 5257 سيارة Mazda CX-60 وCX-90 من طرازات العام 2024 التي كانت قد طرحتها في الأسواق الأسترالية، وأشارت إلى أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في أنظمة بعض معدات معزز التوجيه في المقود، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.



وأشار البيان إلى أن الشركة ستتواصل مع جميع مالكي المركبات المذكورة لتنسيق جدول مواعيد لإجراء صيانة مجانية لمركباتهم بمجرد توفر قطع الصيانة المطلوبة، كما يمكن لمالكي السيارات التحقق مما إذا كانت سياراتهم في قوائم الاستدعاء من خلال جداول أرقام " VIN" التي طرحتها الشركة مع إشعار الاستدعاء.



وفي الوقت نفسه استدعت شركة تسلا أيضا سيارات Model 3 المصنعة عام 2023 والتي كانت قد طرحتها في الأسواق الأسترالية، وأشارت إلى أن الجزء المركزي من المقعد الخلفي لهذه السيارات لا يحوي على نقطة تثبيت علوية، ما يعني عدم القدرة على تثبيت مقاعد الرضع والأطفال بشكل آمن على هذا الجزء.



ووعدت شركة تسلا بأنها ستتواصل مع مالكي السيارات المذكورة لتنسق معهم مواعيد لمعالجة المشكلة المذكورة، وأوقفت مبيعات Model 3 إلى حين معالجة المشكلة .