انت الأن تتابع خبر سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra في السعودية.. «أسأل على عرض مكتبة جرير على عملاق شاومي» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح هاتف Xiaomi 14 Ultra من أهم وأبرز الهواتف المحمول التي تم إصدارها مؤخراً من قبل شركة شاومي، خلال التقرير المفصل سنتعرف على سعر ومواصفات الهاتف.

حقق جوال Xiaomi 14 Ultra على أعلى نسبة مبيعات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية،نظرا لما يتميز به من مميزات على أعلى مستوى، وعلى خلفية ذلك قامت مكتبة جرير بتقديم عرضا على هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن التعرف على مواصفات جوال Xiaomi 14 Ultra وفقا للمواصفات التالية:

– المعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3

– التخزين/ الرام 256 أو 512 أو 1000جيجا بايت / 16 أو 12 جيجا بايت

– الكاميرا أربع كاميرات، كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل وكاميرا 50 ميجا بيكسل وكاميرا 50 ميجا بيكسل، وكاميرا أخيرة 50 ميجا أيضاً ولكن بخصائص مختلفة تماماً، وكاميرا أمامية بمقدار 32 ميجا بيكسل

– الشاشة من النوع LTPO AMOLED قياسها 6.73 إنشات بمعدل تحديث 120 هيرتز

– نظام التشغيل أندرويد 14

– البطارية 5000 ميللي أمبير

سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra في عرض مكتبة جرير

أعلنت مكتبة جرير عبر موقعها الرسمي، عن سعر جوال Xiaomi 14 Ultra حيث وصل سعره إلى 4699 ريالاً سعودياً بدلاً من 4999 ريالاً سعودياً بتوفير مبلغ 300 ريال سعودي بنسبة خصم تصل إلى 6 في المائة تقريباً.

مميزات هاتف Xiaomi 14 Ultra