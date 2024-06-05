انت الأن تتابع خبر سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra في السعودية.. «أسأل على عرض مكتبة جرير على عملاق شاومي» والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصبح هاتف Xiaomi 14 Ultra من أهم وأبرز الهواتف المحمول التي تم إصدارها مؤخراً من قبل شركة شاومي، خلال التقرير المفصل سنتعرف على سعر ومواصفات الهاتف.
- حقق جوال Xiaomi 14 Ultra على أعلى نسبة مبيعات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية،نظرا لما يتميز به من مميزات على أعلى مستوى، وعلى خلفية ذلك قامت مكتبة جرير بتقديم عرضا على هذا الهاتف.
مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra
- ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن التعرف على مواصفات جوال Xiaomi 14 Ultra وفقا للمواصفات التالية:
- – المعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3
- – التخزين/ الرام 256 أو 512 أو 1000جيجا بايت / 16 أو 12 جيجا بايت
- – الكاميرا أربع كاميرات، كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل وكاميرا 50 ميجا بيكسل وكاميرا 50 ميجا بيكسل، وكاميرا أخيرة 50 ميجا أيضاً ولكن بخصائص مختلفة تماماً، وكاميرا أمامية بمقدار 32 ميجا بيكسل
- – الشاشة من النوع LTPO AMOLED قياسها 6.73 إنشات بمعدل تحديث 120 هيرتز
- – نظام التشغيل أندرويد 14
- – البطارية 5000 ميللي أمبير
سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra في عرض مكتبة جرير
- أعلنت مكتبة جرير عبر موقعها الرسمي، عن سعر جوال Xiaomi 14 Ultra حيث وصل سعره إلى 4699 ريالاً سعودياً بدلاً من 4999 ريالاً سعودياً بتوفير مبلغ 300 ريال سعودي بنسبة خصم تصل إلى 6 في المائة تقريباً.
مميزات هاتف Xiaomi 14 Ultra
- ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن التعرف على مميزات هاتف Xiaomi 14 Ultra، والتي منها أنه وزنه متوسط وخفيف 219 جرام وشاشته تتميز بأنها كبيرة جداً ومناسبة للألعاب والفيديوهات.
- كما أن سعة تخزين كبيرة جداً وذاكرة عشوائية ممتازة ويتميز بأنه كاميرا قوية بخصائص رائعة ويدعم الهاتف الشحن السريع 90 وات ولديه بصمة سريعة جداً أسفل الشاشة وبطارية كبيرة جداً تدوم لفترة طويلة.