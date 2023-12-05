نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره فريق رويال أنتويرب البلجيكي، في مواجهة قوية على ملعب "بوسويل"، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024.

ويتواجد الفريق الإسباني ضمن المجموعات الثامنة رفقة كلًا من، شاختار دونيتسك الأوكراني، بورتو البرتغالي، ورويال أنتويرب البلجيكي، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- برشلونة، 12 نقطة.

2- بورتو، 9 نقاط.

3- شاختار، 9 نقاط.

4- رويال أنتويرب، دون نقاط.

موعد مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة البرسا ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة مباراة الفريق الإسباني ونظيره البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.