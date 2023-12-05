نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين ضد أهال اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، لخوض منافسات الجولة السادسة من عمر دور المجموعات من عمر منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويخوض نادي العين مباراة هامه أمام نظيره نادي أهال في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2023، في في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة العين وأهال في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق احداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية والخامسة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه والسادسة بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما من المنتظر أن يتم إذاعة اللقاء عبر الكأس القطرية.

التشكيل المتوقع للعين أمام اهال في دوري الأبطال كالتالي:

حراسة المرمى خالد عيسى.

خط الدفاع كوامي أوتوني، خالد الهاشمي، إيريك.

الوسط بلاسيوس، يونج وو، يحي نادر، سعيد جمعة.

خط الهجوم عمير تزيلي، كودجو لابا، سفيان رحيمي.