نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساكا في الهجوم.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام لوتون تاون اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا مع نظيره لوتون تاون مساء اليوم الثلاثاء 5ديسبمبر 2023 على ملعب "كينلورث رود"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ولوتون تاون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر والربع صباحًا الإمارات، الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوريات الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل ماجاليس، وليام ساليبا، تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد لوتون تاون مساء اليوم الثلاثاء 5-12-2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.