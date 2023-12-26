ختام دورة مدربي حراس المرمى المستوى الأول غدا

تختتم يوم غد الخميس فعاليات الدورة الآسيوية لمدربي حراس المرمى المستوى الأول التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم بمشاركة 29 مدربا بينهم مدربتان ويحاضر فيها المحاضر الآسيوي زكريا العوضي حيث يشتمل البرنامج الذي بدأ من يوم السبت الماضي على عدد من الجوانب النظرية وعملية في أرضية ملعب شؤون البلاط السلطاني.

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