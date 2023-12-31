نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من الأهلي على استبعاد فيتوريا هذا اللاعب من قائمة أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قائمة المنتخب المصري لكرة القدم، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج، والتي شهدت استبعاد بعض نجوم القلعة الحمراء الذين ظهروا بمستوى رائع في الفترة الأخيرة.

وأثارت اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، العديد من علامات الاستفهام بسبب استبعاد بعض الأسماء الغير متوقعة.

- بيبو يرد على اختيارات فيتوريا

وأكد بيبو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»:" سياستنا الدائمة هي ترك الأمر تماما في الاختيارات للمدير الفني للمنتخب، وهو المسؤول عن اختياراته، وهو اللي هيتحاسب في الآخر".

وأردف:" يوجد العديد من الأسماء التي كانت تستحق التواجد في قائمة الفراعنة، تعجبت كثيرا من عدم ضم ياسر إبراهيم، بعد الأداء الرائع الذي يقوم به مع الفريق في الفترة الأخيرة".

وأردف:" الثنائي رامي ربيعة، وحسين الشحات أيضا يسيران بشكل جيد مع الفريق ويقدمان مستوى رائع".

وأختتم:" بالتأكيد أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في أمم إفريقيا بطولة مهمة، وغبنا عن منصات التتويج بها منذ فترة طويلة".