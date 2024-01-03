نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الزئبقي".. أسم مفاجئ يدخل مفاوضات الأهلي وعمر كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع إدارة النادي الأهلي بعض الأسماء الجديدة التي قد تنضم إلى مفاوضات المارد الأحمر للحصول على خدمات الدولي عمر كمال عبد الواحد، نجم نادي فيوتشر خلال انتقالات يناير الجارية.

ويتمسك صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالحصول على فرصة جديدة للمشاركة مع المارد الأحمر وعدم الرحيل مجددا على سبيل الإعارة.

عمار حمدي يقترب من فيوتشر

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى المقاولون العرب، يرغب في الرحيل عن ناديه".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عمار يريد قطع الإعارة من ناديه، وقد يدخل في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد وينضم إلى مودرن فيوتشر، المهتم بخدماته".

على جانب آخر، تسعى إدارة الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام بن على نجم الدوري السويدي، خلال الأيام القادمة بعد بداية المفاوضات مع إدارة فريقه لحل أزمة إهدار الفرص.