نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتجاه داخل الاتحاد الإفريقي لإلغاء كأس الكونفدرالية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي للغاء بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم.

لماذا يفكر الاتحاد الأفريقي في إلغاء الكونفدرالية؟

ويأتي ذلك بسبب وجود بطولات كثيرة في الموسم القادم من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الصعب إقامة بطولة في موسم واحد.

ولم يحسم حتي الآن الاتحاد الأفريقي مصير كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم حتي الأن سواء باستمرار البطولة أو إلغاءها.

كما قرر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تجهيز النسخة الثانية من الدوري الإفريقي بمشاركة الأهلي والزمالك.

وتستانف دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية.