نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: صلاح ليس فاشلا.. وهناك تحامل على حازم إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن هناك تحامل على حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على منتخب مصر.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المنتخب ليس مجموعة من الفاشلين، ولا يمكن أن نصف محمد صلاح بالفاشل".

وأضاف: "هناك تحامل قاسي للغاية على حازم إمام.. حازم إمام أسطورة يجب أن نحترمها، خصوصًا أنه لا يتدخل في عمل الجهاز الفني للمنتخب".

وتابع: "على اللاعبين تحمل المسئولية، ومن الممكن أن نوجه انتقادات فنية لهم، إلا أنه في نفس الوقت يجب أن نتصدى لمن يحاول هدمهم".

وأكمل: "هناك من يظل يبحث عن جذب الانتباه بتصريحاته في الإعلام، والآن تحول إلى أداة لمن يحاولون هدم منتخب مصر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك من يريد أن يجعل معنويات الشعب المصري لا ترتفع، وألا يسعده أي شيء.. يجب ألا تنخدعوا بهؤلاء الناس، وعلينا جميعًا أن ندعم منتخب مصر".