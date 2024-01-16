نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مالي ضد جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء في كأس أمم إفريقيا 2023 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم منتخب مالي استعداداته لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة مالي ضد جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء في أمم إفريقيا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مالي ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء في بطولة كأس أمم إفريقيا على ملعب كورهوجو في كوت ديفوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية بجانب منتخبات ناميبيا وتونس، بالإضافة إلى جنوب افريقيا.

وسوف يتم نقل مباراة مالي أمام منتخب جنوب إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

