نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والموافق 16 من شهر يناير الجاري في مباريات كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع نظيره منتخب موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى عند تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

كما يواجه منتخب تونس نظيره منتخب ناميبيا في الجولة الأولى أيضا عند تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويختتم منتخب مالي مباريات اليوم في الجولة الأولى من أمم إفريقيا بمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وسوف يتم نقل مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة.

