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أحمد جودة - القاهرة -

ظهر أندريا أونانا حارس مرمى المنتخب الكاميروني، خلال لقاء إعلامي عقب تعادل الأسود الغير مروضة مع منتخب غينيا بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

أونانا يرد على الشائعات: بلادي أولًا

وكان أونانا قد تخلف عن بعثة المنتخب الكاميروني في كوت ديفوار، بسبب المشاركة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمام توتنهام هوتسبير مؤخرًا.

وعقب نهاية مواجهة الكاميرون وغينيا قال أونانا:" لدي الكثير لأقوله ولكنني لن أقوله هنا لأننا في المنافسة، الشيء الأكثر أهمية هو الاتحاد المقدس ".

وأضاف:" نحن هنا للفوز بكأس الأمم الأفريقية. أطلب من المشجعين دعمنا في السراء والضراء، أنا أحد القادة لذا أتحمل مسؤولياتي ولهذا السبب أنا هنا ".

وتابع:" لا أريد أن ينتقد الناس الأصغر. دع الناس يستمرون في انتقادي، فأنا معتاد على ذلك، وأفعل ما هو جيد لبلدي ".

واختتم:" إنه مثل الاختيار بين أبي وأمي، لكن وطني يأتي أولًا، ولهذا السبب أنا هنا، نحن كذلك ".

