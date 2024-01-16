نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستبعد فينجادا من قائمة المرشحين لقيادة الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فينجادا من ترشيحات قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلفا المعتمد جمال.



وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرر استبعاد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد المصري، من حسابات تدريب الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك تفكير بالفعل في تولي فينجادا المهمة الفنية، ولكن تم استبعاد الفكرة والاستقرار على استمرار معتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية جيدة".