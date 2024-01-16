الرياضة

الزمالك يستبعد فينجادا من قائمة المرشحين لقيادة الفريق

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أحمد جودة - القاهرة -  استبعد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فينجادا من ترشيحات قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلفا المعتمد جمال.


وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرر استبعاد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد المصري، من حسابات تدريب الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك تفكير بالفعل في تولي فينجادا المهمة الفنية، ولكن تم استبعاد الفكرة والاستقرار على استمرار معتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية جيدة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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