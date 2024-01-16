نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف أزمة خطيرة بين فيتوريا وإمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، إن المنتخب عانى في المباراة الماضية بخلل كبير في خط الوسط، لأن الثلاثي الذي بدأ اللقاء لا يدافع بشكل جيد.

تصريحات ميدو

وقال ميدو في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: الأفضل أن يتواجد أحمد سيد زيزو على دكة البدلاء، لأن لا يقدم مستواه المعروف في المركز الذي يلعب به مع فيتوريا.

وأضاف: إمام عاشور يجب أن يبدأ اساسيا ضد غانا، وهو مش حاسس ان روي فيتوريا مش بيثق فيه، وامام من أفضل اللاعبين في وسط الكرة المصرية الحالية.

وتابع: الثلاثي الأنسب لمنتخب مصر في وسط الملعب هم "مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور".