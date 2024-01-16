نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض محرز: نسعى لرد الاعتبار أمام بوركينا فاسو وأنجولا تعادلت من ركلة جزاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
علق رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ونادي أهلي جدة السعودي، على تعادل حامل لقب الكان في النسخة الماضية، أمام منافسه منتخب أنجولا بهدف لكل منتخب في المباراة الافتتاحية للمجموعة.
- محرز يعلق علي أداء الجزائر
وأكد رياض محرز:" المباراة الأولى في كأس الأمم الإفريقية دائما تكون صعبة ومثيرة وتحمل العديد من المفاجأت".
وتابع:" لعبنا بطريقة وشكل مميز في شوط المباراة الأول، ولكن تراجع رتم الأداء في الشوط الثاني، ويجب أن نفكر بشكل إيجابي أن المنافس تعادل من ركلة جزاء".
وواصل:" نمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز وتشكيل قوي، لذلك أشعر بالتفاؤل من مسيرتنا داخل البطولة للحفاظ على لقب الكان".
وأختتم:" لدي ثقة كبيرة بأننا سننجح في رد الاعتبار في المواجهة القادمة أمام بوركينا فاسو، سنعيد دراسة الأخطاء من جديد عن طريق مشاهدة المباراة الماضية".