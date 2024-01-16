الرياضة

رياض محرز: نسعى لرد الاعتبار أمام بوركينا فاسو وأنجولا تعادلت من ركلة جزاء

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ونادي أهلي جدة السعودي، على تعادل حامل لقب الكان في النسخة الماضية، أمام منافسه منتخب أنجولا بهدف لكل منتخب في المباراة الافتتاحية للمجموعة.

- محرز يعلق علي أداء الجزائر

وأكد رياض محرز:" المباراة الأولى في كأس الأمم الإفريقية دائما تكون صعبة ومثيرة وتحمل العديد من المفاجأت".

وتابع:" لعبنا بطريقة وشكل مميز في شوط المباراة الأول، ولكن تراجع رتم الأداء في الشوط الثاني، ويجب أن نفكر بشكل إيجابي أن المنافس تعادل من ركلة جزاء".

وواصل:" نمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز وتشكيل قوي، لذلك أشعر بالتفاؤل من مسيرتنا داخل البطولة للحفاظ على لقب الكان".

وأختتم:" لدي ثقة كبيرة بأننا سننجح في رد الاعتبار في المواجهة القادمة أمام بوركينا فاسو، سنعيد دراسة الأخطاء من جديد عن طريق مشاهدة المباراة الماضية".
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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