نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... استبعاد أبو بكر عمليًا من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، لـ " دوت الخليج الرياضي " مدة غياب قائد الأسود التي لا تروض فنسن أبو بكر، عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وغاب أبو بكر عن المباراة الافتتاحية لمنتخب الكاميرون في المجموعة أمام غينيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعرضه لإصابة في التدريبات.

وأكد الاتحاد في وقت سابق إصابة أبو بكر في الفخذ الأيسر، مشيرًا إلى استمراره في قائمة سونج في البطولة، على أن يتمكن من المشاركة بداية من الأدوار الإقصائية.

ومع ذلك أكد مصدر لـ " دوت الخليج الرياضي " أن أبو بكر قد يغيب عن المشاركة خلال البطولة، بعد أن أشار أن مدة التعافي ستستغرق قرابة 3 أسابيع.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي خاض 97 مباراة دولية، في ثلاث نهائيات لكأس العالم مع الكاميرون وثلاث بطولات سابقة لكأس الأمم.

