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أحمد جودة - القاهرة - عن دار سما للنشر والتوزيع صدر للكاتب أشرف بيدس كتاب بعنوان "شيكابالا.. المتمرد النبيل"، الكتاب يقع في 268 من الحجم المتوسط، ويتناول سيرة شيكابالا الكروية بدءً من نادي الموهوبين في أسوان ولعب الكرة في قرية الحصايا مسقط رأسه وصولا إلي نادي الزمالك، ثم احترافه في باوك اليوناني وعودته، واقترابه من الانضمام إلي النادي الأهلي، ثم عودته مرة أخري للزمالك، ثم الاحتراف في نادي الوصل الاماراتي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، والاسماعيلي المصري، والرائد السعودي، والعودة مرة ثانية لليونان مع أبولون سيمرنى، ثم الرجوع الأخير إلي القلعة البيضاء،

كتاب جديد: شيكابالا.. المتمرد النبيل للكاتب أشرف بيدس

الكتاب يفتح سراديب الحكايات حول الفتي الأسمر بما له وما عليه، ويحتفي به كونه أحد رموز نادي الزمالك، وواحد من كباتنه التاريخيين.

ويرصد يرصد الكتاب المعارك التي خاضها شيكابالا مع الاعلام الرياضي، ويكشف عن آراء خبراء الكرة من مصر والوطن العربي والعالم حول موهبة شيكابالا بصفته أحرف من أنجبته الملاعب المصرية، بالكتاب أيضا جزء خاص بمصطلحات كرة القدم، والاغاني التي تغنت بها الجماهير..

الكتاب سيرة كروية للفتي الأسمر تقديرا لما قدمه للجماهير من متعة، وفي المقابل احتفي بكم من الحب والتشجيع من جماهير الزمالك بصورة فاقت كل ما هو متوقع، وأصبح من العسير أن يحتل نجم آخر تلك المكانة التي حظي بها الاباتشي الملهم الساحر شيكابالا.