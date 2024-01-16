نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام الشباب الكويتي في المباراة الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، عن تشكيل الأبيض في مواجهة الشباب الكويتي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

تشكيل الزمالك أمام الشباب الكويتي في المباراة الودية



ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - محمد السيد - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.



الجدير بالذكر أن محمد السيد أحد لاعبي فريق الزمالك مواليد 2005 وتم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.