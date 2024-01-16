نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: اسم مصر يرعب أي منتخب وهناك حالة لامبالاة من اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام حسن لاعب جيل فيسنتي البرتغالي وريزاسبور التركي السابق، أن جميع المنتخبات العربية والإفريقية تخشى مواجهة منتخب مصر، حتى في أحلك الظروف منتخب اسم المنتخب المصري يرعب الخصوم والمنافسين.

وقال حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "كل المنتخبات العربية والإفريقية بتخاف من مصر، واسم منتخب مصر يرعب أي منافس وأي حد، وأما كنا بنلعب وحتى الآن الجميع يهاب من اسم منتخبنا".

وأضاف لاعب منتخب مصر السابق: "للأسف رأيت خلال مباراة مصر وموزمبيق الماضية، حالة سلبية غير طبيعية من قبل اللاعبين، ويجب أن يعلم اللاعب أن منتخب مصر (فاترينة)، يجب أن يظهر بمستوى جيد حتى يستطيع تسويق نفسه، في حالة بحثه عن عروض احتراف خارجية، ولكن ما حدث مؤخرا هو حالة من اللامبالاة".

وأشار لاعب المصري البورسعيدي السابق: "بعض لاعبي المنتخب فقدوا الرغبة والشغف، وأرى أن مصطفى محمد فقط كان الأفضل أمام موزمبيق، وأتوقع تألقه خلال بطولة أمم إفريقيا الحالية وإذا استمر على هذه الوتيرة، سينتقل إلى فريق أفضل من نانت الفرنسي عقب البطولة".

