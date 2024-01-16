نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يضم مدافع الأهلي لقائمة معسكر الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب محمود متولي مدافع الفريق، خلال رحلة معسكر الإمارات في الشهر الجاري.

ويأتي قرار الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي، حتى يتم تجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة حيث يستكمل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، موعد معسكر الفريق في الإمارات العربية، خلال الشهر الجاري.

ويخوض الأهلي معسكر خارجي في الإمارات بالفترة من 22 إلى 28 يناير الجاري، على أن يتم خوض مباراتين وديتين، لتجهيز اللاعبين قبل العودة إلى المنافسات.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مباراتين وديتين يومي 23 و27 هذا الشهر، قبل العودة إلى القاهرة، حيث يأمل كولر في استغلال المعسكر للوقوف على مستوى بعض اللاعبين.

ويستعد المارد الأحمر في الوقت الحالي، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، خلال شهر فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

