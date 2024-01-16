نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب تايلاند يفوز قرجيكستان في كأس أسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين منتخبي تايلاند وقرجيكستان ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس أسيا بفوز منتخب تايلاند بهدفين دون رد.

نتيجة المباراة:

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 26 أحرز سوبشاي جايديد الهدف الأول لمنتخب تايلاند لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم منتخب تايلاند بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 49 أحرز سوبشاي جايديد الهدف الثاني لمنتخب تايلاند لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز تايلاند بهدفين دون رد.

ترتيب المنتخبين:

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب تايلاند إلي 3 نقاط في المركز الأول بينما تجمد رصيد منتخب قرغيزستان عند صفر من النقاط في المركز الأخير.

موعد مباراه تايلاند القادمة في كأس أسيا

يستعد منتخب تايلاند لمواجهة السعودية ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها الأسبوع القادم في قطر.