الرياضة

تشكيل ناميبيا ضد تونس في كأس أمم إفريقيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ناميبيا ضد تونس في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كولين بنجامين مدرب منتخب ناميبيا، تشكيل منتخبه لخوض أول مباريات دور المجموعات للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية أمام نظيره تونس بعد قليل.

- تشكيل ناميبيا أمام تونس 

حراسة المرمى: كازابوا.

خط الدفاع: نيامبي- أموتينيا - هوكونجو.

خط الوسط: تجيويزا - ليمبوندي - بيتروس- شيتميبي- هاتاموب.

خط الهجوم: شالوليلي - هوتو.

- القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

- القناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000

- قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

- قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500


قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500


قناة ESPN 901
القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio
القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5
القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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