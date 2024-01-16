نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ناميبيا ضد تونس في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كولين بنجامين مدرب منتخب ناميبيا، تشكيل منتخبه لخوض أول مباريات دور المجموعات للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية أمام نظيره تونس بعد قليل. - تشكيل ناميبيا أمام تونس حراسة المرمى: كازابوا. خط الدفاع: نيامبي- أموتينيا - هوكونجو. خط الوسط: تجيويزا - ليمبوندي - بيتروس- شيتميبي- هاتاموب. خط الهجوم: شالوليلي - هوتو. - القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية - القناة الجزائرية الأولى

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