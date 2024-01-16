نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ناميبيا ضد تونس في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن كولين بنجامين مدرب منتخب ناميبيا، تشكيل منتخبه لخوض أول مباريات دور المجموعات للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية أمام نظيره تونس بعد قليل.
- تشكيل ناميبيا أمام تونس
حراسة المرمى: كازابوا.
خط الدفاع: نيامبي- أموتينيا - هوكونجو.
خط الوسط: تجيويزا - ليمبوندي - بيتروس- شيتميبي- هاتاموب.
خط الهجوم: شالوليلي - هوتو.
- القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية
- القناة الجزائرية الأولى
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الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
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