نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على الطيران بهدف نظيف بدوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة على ضيفه فريق الطيران بهدف واحد للاشئ ، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من رحمة محمد، نهلة السيد، محمد عوض.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة الثالثة والعشرين من أربعة عشر مباراة خاضها الفريق فقط بعد تأجيل مباراتيه بالجولتين الرابعة عشر والخامسة عشر.

ويدين المصري بفضل الفوز في المباراة للاعبته فرح الشواربي صاحبة هدف المباراة الوحيد والذي جاء في الدقيقة الثالثة والثلاثين من الشوط الثاني للمباراة التي قدمت خلالها لاعبات المصري أداءً متميزًا للغاية بفضل روحهن القتالية والإدارة الفنية المتميزة من الكابتن حسام حمادة والذي نجحت خطته في التعامل مع فريق الطيران صاحب الخبرات الكبيرة في دوري الكرة النسائية.

مثل المصري في المباراة: نورا مندور لحراسة المرمى، يارا السيد، عايدة عبدالقادر، عزة وحيد، حنين احمد، فرح الشواربي، ياسمينا عصام، هالة المحمدي، أسماء قنديل، سهام شعبان، جنى منير.

وشهد الشوط الثاني الدفع بكل من أسماء عماد وشهد محمد بدلا من جنى منير ويارا السيد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمصري من ك/محمد الشناوي، مشرف على الفريق، ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا، ك/نورا مندور، مدرب عام، ك/ ماهيتاب حسني، مدرب، ك/محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى، د/ رنا الريدي طبيبة الفريق.