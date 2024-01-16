نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفرام غرانت: نأمل أن نكون مفاجأة البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر أفرام غرانت مدرب منتخب زامبيا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الكونغو الديمقراطية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتحدث أفرام جرانت عن أسلوبه في البطولة مع تشيبولوبولوس "لا أحب أن أحدد أهدافًا قبل أي منافسة، الشيء الأكثر أهمية هو الطريقة التي تتعامل بها مع المباريات، نحن بحاجة إلى التحسن ".

وأشار:"أعلم أنها مجموعة صعبة مع المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهناك فرق أفضل منا، لكن كرة القدم "لا تلعب على الورق، عندما نخرج إلى الملعب، سيكون الفوز، نريد أن نقدم أداءً جيدًا في مبارياتنا ".

وتابع:" علينا أن نكون واقعيين أنا واللاعبون نعرف ما يتعين علينا فعله".

واستمر "هدفنا هو تقديم أداء جيد في مرحلة المجموعات وبعد ذلك سنرى".

واختتم "سنرى في المباراة الأولى ما إذا كان اللاعبون جاهزين أم لا، لكنني أعلم أنهم متحمسون، لدينا فريق جيد وبعض الأفراد الجيدين. سنكون جاهزين بالتأكيد، نحاول تبديل كل شيء".