زياش يقود هجوم الأسود.. تشكيل المغرب المتوقع أمام تنزانيا في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغربي، على تشكيل أسود الآطلس، الذي سيواجه المنتخب التنزاني، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2024.

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا

يلتقى المنتخب المغربي مع نظيره التنزاني، مساء، غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل المغرب المتوقع أمام تنزانيا

حراسة المرمي: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان أمرابط - أمين حارث – بلال الخنوس

خط الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا

ستنقل مباراة المغرب وتنزانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا على قناتي باقة ماكس الأولى والثالثة "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 3 MAX".