تشكيل جيرونا المتوقع أمام رايو فاليكانو في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ميجيل أنخيل سانشيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا 2024.

موعد مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو

يلتقى جيرونا مع ضيفه فاليكانو، مساء، غدًا، الأربعاء، على ملعب "مونتيليفي"، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل جيرونا المتوقع أمام رايو فاليكانو

في حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

الدفاع: أرناو مارتينيز - خوان بيدرو لوبيز - بليند - ميجيل جوتيريز.

الوسط: يان كوتو - إيفان مارتين نونيز - أليكس جارسيا - فاليري فرنانديز.

الهجوم: بابلو توري - أرتيم دوفبيك.



يذكر أن فريق جيرونا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024 برصيد 49 نقطة ومتفوقًا بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي مازال لديه مباراة مؤجلة.