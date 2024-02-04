نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في مواجهة قوية أمام نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر فبراير الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي مع نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب ستامفوردبريدج في لندن معقل البلوز.

حيث يحتل فريق تشيلسي المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 2.