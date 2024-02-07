نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق يكشف حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر يبحث عن التتويج ببطولة قارية في الفترة المقبلة.

حقيقة اعتزال محمد صلاح

وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن محمد صلاح لن يفكر اعتزال اللعب دوليًا بعد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد قرار إقالة روي فيتوريا".

وتابع: ما لا يعلمه البعض أن التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هو الحلم الأكبر لمحمد صلاح ولن يتخلي عن منتخب مصر مهما كانت الظروف.

رحيل فيتوريا

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر إلى فيتوريا بعد النتائج السيئة التي قدمها منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وقام بتعيين حسام حسن مدربا للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر يوم 11 يوليو 2022، وخاض خلال هذه المدة 18 مباراة انتصر في 12 لقاء فقط، وتعادل في 5 مناسبات، قبل أن يتلقى هزيمة واحدة.