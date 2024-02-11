نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

هالاند يتألق مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون

ونجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، في تسجيل هدفين في فوز فريقه على نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 16 هدفا.

2- محمد صلاح، ليفربول، 14 هدفا.

3- دومينيك سولانكي، بورنموث، 13 هدفا.

4- سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفا.

5- أولي واتكينز، أستون فيلا، 11 هدفا.

6- جارود بوين، وست هام يونايتد، 11 هدفا.

7- ريتشارليسون توتنهام هوتسبير، برصيد 10 أهداف.

8- هوانج هي تشان، ولفرهامبتون برصيد 10 أهداف.

9- كول بالمر، تشيلسي برصيد 10 أهداف.

10- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، برصيد 10 أهداف