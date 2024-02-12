نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليويفا يكشف النقاب عن عن كرة نهائي دوري أبطال أوروبا.. (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين عن الكرة التي سيلعب بها الأدوار القادمة من بطولة التشامبيونزليج 2023.

كرة نهائي دوري أبطال أوروبا

ونشر اليويفا عبر موقعه الرسمي الكرة الجديدة التي ستظهر بداية من الدور ثمن النهائي بجانب أنها ستكون كرة المباراة النهائية.

ويمثل التصميم الخاص بتلك الكرة إلى مدينة لندن التي تستضيف المباراة الختامية وهي التي تتضمن بعض الرسومات النابضة بالحياة وتضم إثنين من الأسود التي تتقاتل.

في الوقت الذي يرمز فيه الأسد إلى التاريخ والثقافة الخاصة بإنجلترا وعاصمتها لندن ويمثل القوة والشجاعة التي يمتلكها اللاعبين وعظمة الكأس الذي يعد الأشهر في القارة العجوز.

ويتميز التصميم الخاص بالكرة بمجموعة من التقنيات التي تتمثل في توفير الدقة المتناهية بجانب نسيج مبتكر على السطح وهو ما يمنح اللاعبين القدرة على السيطرة والتحكم بها.

ويوفر الطلاء الخارجي والتصميم السلس لها اداء متفوق لكرة المباراة النهائية وهو ما يجعلها قادرة على توفير الراحة التامة للاعبين وحراس المرمى.

ومن المُنتظر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في الأول من يونيو في لندن، على ملعب ويمبلي الشهير.

