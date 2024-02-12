عاجل.. حسام حسن يختار "برازيلي" في الجهاز الفني لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه النية لدى حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني على إجراء مجموعة من التعديلات حول الطاقم المعاون له في تدريب الفراعنة.

حسام حسن يختار "برازيلي" في الجهاز الفني لمنتخب مصر

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن النية تتجه لإستبعاد الكابتن احمد الكأس الذي كان من المقرر أن يتواجد ضمن الجهاز الفني للتوأم.

في الوقت الذي تم فيه ترشيح الكابتن سيد معوض للعمل في منصب المدرب المساعد بجانب ضم مخطط أحمال برازيلي الجنسية وهو الذي سبق وأن عمل مع التوأم خلال قيادة المنتخب الاردني.

ومن المُنتظر أن يحسم حسام حسن الطاقم المعاون بالكامل ويتم الاتفاق بعدها على الرواتب التي سيتم الحصول عليها في الجلسة التي تجمعه باتحاد الكرة قبل انطلاقة المؤتمر الصحفي الاربعاء القادم.

وكان اتحاد الكرة قد اعلن اقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفراعنة عقب الاخفاق في المضي قدمًا ببطولة كأس امم افريقيا والخروج من ثمن النهائي على يد المنتخب الكونغولي.