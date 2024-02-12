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أحمد جودة - القاهرة - تحتفل كوت ديفوار، اليوم الإثنين، بالانتصار الذي حققته ليلة أمس على نيجيريا بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2023.

ونشر الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، عبر حسابه على تويتر مساء الأحد "نحن أبطال إفريقيا. يا لها من سعادة. برافو برافو لأفيالنا".

وأضاف الرئيس، الذي قام بتسليم الكأس للأبطال، على الملعب الذي يحمل اسمه "شكرا لكم على هذه النجمة الثالثة التي قدمتموها للأمة. نحن فخورون بكم".

إجازة رسمية بمناسبة تتويج كوت ديفوار

وفي وقت لاحق، وخلال إعلان عبر قناة RTI 1 بالتلفزيون الإيفواري، أعلن واتارا أن هذا اليوم هو عطلة رسمية للبلاد بمناسبة انتصار المنتخب الوطني بالكأس.

من جانبها، صرحت الحكومة عبر حسابها الرسمي بتطبيق تويتر "في سماء الكرة الأفريقية، يمكننا الآن رؤية النجوم الثلاث التي تسطع في كوت ديفوار".

كما احتفى الاتحاد الأفريقي، بفوز الأفيال على منتخب نيجيريا قائلا "شكرا كوت ديفوار. تهانينا".

