محليًا وقاريًا.. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في شهر فبراير والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل جمهور القلعة البيضاء عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في شهر فبراير وهي التي يخوضها رجال جوزيه جوميز على المستوى المحلي وكذلك القاري.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في شهر فبراير

البداية مع مواجهة الزمالك والاسماعيلي وهي التي تقام فيوم الاثنين القادم الموافق التاسع عشر من شهر فبراير عند حلول الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت.

أما ثاني المباريات التي يخضوها المارد الأبيض ستكون ضد فريق نادي ابوسليم بطل ليبيا يوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من الشهر ذاته عند حلول التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت 6.

ويختتم الزمالك مبارياته في شهر فبراير بلقاء نادي الداخلية لحساب لقاءات دوري نايل يوم الاربعاء الثامن والعشرين من الشهر الجاري عند حلول الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر اون تايم سبورت 1.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر على سلم ترتيب دوري نايل برصيد احدى عشر نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وثلاثة هزائم.