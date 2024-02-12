انت الأن تتابع خبر جوائز بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.. منتخب كوت ديفوار البطل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بتحقيق منتخب كوت ديفوار للقب، ليكون اللقب الثالث في تاريخ الأفيال بعد نسختى 1992 و2015.

وفاز منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف على حساب منتخب نيجيريا، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي أقيمت على أرضية ستاد الحسن وتارا في مدينة أبيدجان.

منتخب نيجيريا خسر النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل رقم منتخب غانا كأكثر المنتخبات خسارة لنهائي كأس أمم أفريقيا.

المنتخب الإيفواري كان في طريقه لمغادرة البطولة من دور المجموعات، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط من فوز وهزيمتين.

اهداف مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023

ويليام إيكونج، لاعب منتخب نيجيريا افتتح التسجيل في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا بالدقيقة 38، قبل أن يتعادل فرانك كيسي، نجم الأهلي السعودي في الدقيقة 62 ليعيد المباراة المقامة على ملعب الحسن واتارا من جديد لنقطة التعادل.

المهاجم سيباستيان هالر، سجل هدف الفوز للأفيال في الدقيقة 81، بعد مجهود فردي من زميله سيمون أدينجرا، الذي راوغ المدافع أولا أينا، وأرسل عرضية تابعها هالر بقدمه قبل المدافع تروست إيكونج، لتسكن شباك الحارس ستانلي نوابيلي.

جوائز كأس الأمم الأفريقية 2023